Dünyanın İlk Akademik Espor Beslenme Kitabı Yayınlandı

Uluslararası akademik yayıncılık devi Springer Nature tarafından yayımlanan "Esports Nutrition: Enhancing Cognitive and Physical Performance in Competitive Gaming" adlı eser, alanında dünyada ilk akademik kitap olma özelliği taşıyor. 180 sayfalık kitapta, espor beslenmesi konusundaki literatürdeki boşluğu fark eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sedat Arslan, editörlük görevini üstlendi.

Alanında dünyada ilk akademik kitap olma özelliği taşıyan "Esports Nutrition: Enhancing Cognitive and Physical Performance in Competitive Gaming" adlı kitap, Türk akademisyen imzası taşıyor. Kitap, dijital çağın yeni sporcuları olan espor oyuncularının bilişsel ve fiziksel performansını artırmak için beslenme biliminin nasıl kullanılabileceğini ele alıyor.

Yaklaşık bir yıl süren titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkan 180 sayfalık kitapta, espor beslenmesi konusundaki literatürdeki boşluğu fark eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Sedat Arslan, editörlük görevini üstlendi. Arslan, alanında uzman akademisyenlerle iletişim kurarak kitabın hazırlanmasını sağladı. Sosyal medya paylaşımında, "Eylülde geliyor! Dünyanın ilk akademik Espor Beslenmesi kitabı editörlüğünü üstlenmekten gurur duyuyorum. Teşekkürler Springer Nature" ifadelerini kullandı.

Kitaba katkı sunan akademisyenler arasında Broderick Dickerson, Ethan Rogers, Benjamin T. Sharpe, Dr. Stefano Montanari, Fernando Ribeiro, Filipe Cymbron, Pedro Almedia Couto, Craig McNulty, Azad İlhan, Merve Bayram ve Türkiye'den Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Ayça Aydın yer alıyor.

Türk akademisyen katkısı: Ayça Aydın

Ayça Aydın, kitabın "Nutrition and Recovery in Esports" (Esporda Beslenme ve Toparlanma) başlıklı bölümünü kaleme alarak ülkemizi temsil etti. Aydın, paylaşımında, "Dünyanın ilk akademik Espor Beslenmesi kitabında bana da yer veren bu harika ekibi bir araya getiren editörümüz Doç. Dr. Sedat Arslan'a sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

31 Ağustos 2025'te e-kitap, 1 Eylül 2025'te ise ciltli baskısı yayımlanan eser, espor dünyasında bilişsel ve fiziksel performansı artırmaya yönelik beslenme stratejilerini kapsamlı şekilde ele alıyor. Kitabın fiyatı e-kitap için 67,40 Euro, ciltli baskı için 85,59 Euro olarak belirlendi.

Espor Beslenme nedir

Espor beslenme, profesyonel video oyunları oyuncularının bilişsel ve fiziksel performanslarını artırmak, konsantrasyonlarını korumak ve yorgunluğu azaltmak için özel olarak düzenlenen beslenme biçimlerini ifade ediyor. Bu alandaki odak, klasik sporcuların enerji ve dayanıklılık beslenmesine benzer şekilde, ekran başında zihinsel ve fiziksel performansı yüksek tutmak.

Öne çıkan noktalar:

Bilişsel performans destekleyici besinler: Omega-3, ceviz, balık gibi konsantrasyonu artıran gıdalar

Enerji dengesi: Uzun oyun seanslarında kan şekerini dengeleyen kompleks karbonhidratlar

Hidrasyon: Su ve elektrolit dengesi ile zihinsel performansın korunması

Toparlanma ve uyku destekleyici besinler: Magnezyum ve B vitaminleri ile yorgunluğun azaltılması

Kısaca, espor beslenme, oyuncuların zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını artıran, performansı optimize eden bilimsel bir disiplindir. - İZMİR