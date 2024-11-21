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Dünyanın En Uzun ve En Kısa Kadını İlk Kez Buluştu

Dünyanın En Uzun ve En Kısa Kadını İlk Kez Buluştu
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Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ile en kısa kadını unvanına sahip Jyoti Amge, Guinness Dünya Rekorları Günü kapsamında Londra'da bir araya geldi. İkili, boy farkı nedeniyle göz teması kurmakta zorlanmalarına rağmen deneyimlerini paylaştı.

Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ile dünyanın en kısa kadını unvanına sahip Jyoti Amge ilk kez buluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 2 metre 15 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun kadını" olan Rumeysa Gelgi ile 62.8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" unvanına sahip Hindistanlı oyuncu Jyoti Amge, Guinness Dünya Rekorları Günü (21 Kasım 2024) kapsamında ilk kez bir araya geldi. 27 yaşındaki Gelgi ve Amge, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir otelde gerçekleştirdikleri buluşmada, "5 çayı" içerek hayat hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı. İkili, kitabın 70. yıl dönümü baskısında "Guinness Dünya Rekorları İkonu" olarak onurlandırıldı. Rumeysa Gelgi, "Jyoti'yle tanışmak muhteşemdi. Boy farkımız nedeniyle zaman zaman göz teması kurmakta zorlandık ama harikaydı. Ortak noktalarımız var. İkimiz de makyaj yapmayı, kişisel bakımı ve tırnaklarımızı yapmayı seviyoruz" dedi. Jyoti ise, "Başımı kaldırıp benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını gördüğüme çok sevindim. Rumeysa ile tanıştığıma çok memnun oldum, kendisi çok iyi ve onunla konuşurken kendimi çok rahat hissettim" ifadelerini kullandı.

Gelgi 4 rekora sahip

Weaver Sendromu rahatsızlığı bulunan Rumeysa Gelgi, 2014 yılında "dünyanın yaşayan en uzun genç kızı", 2021 yılında "dünyanın yaşayan en uzun kadını", 2022 yılında "en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini almıştı.

"Akondroplazi" adı verilen kemik büyümesi bozukluğu bulunan Hint oyuncu Jyoti Amge "yaşayan en kısa kadın oyuncu" ve "yaşayan en kısa kadın" unvanlarının sahibi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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