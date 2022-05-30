Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı - Haberler

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Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı

Vietnam'da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinnes rekorlar kitabına girdi.

Vietnam'da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinnes rekorlar kitabına girdi.

Turistik özellikleriyle öne çıkan Vietnam'ın Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprü için açılış töreni düzenlendi. Vietnamlı yetkililerin katıldığı törene, Guinnes rekorlar kitabı yetkilileri de katıldı. Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan "Beyaz Ejder" adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinnes rekorlar kitabına girdi.

Bir önceki rekor Çin"in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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