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Dünyanın En Derin İkinci Kanyonunda Drone Heyecanı

Dünyanın En Derin İkinci Kanyonunda Drone Heyecanı
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Kastamonu'nun Valla Kanyonunda FPV pilotları tarafından çekilen dron görüntülerini izleyen bir vatandaşın yaşadığı heyecan, izleyenleri gülümsetti. Drone teknolojisinin gelişimi ve VR gözlük kullanımı ilgi çekti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan, dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla'da uçuş yağan FPV pilotunun çektiği dron görüntülerini izleyen vatandaşın heyecanı görenleri gülümsetti.

Drone teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte FPV kullanım oranı giderek artıyor. G1 FPV Pilot Rüstem Kara ve Erdem Sancak Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonunun doğal güzelliklerini görüntüledi. FPV dronu gören bir vatandaş ise VR gözlüğü takıp görüntüleri izlemek istedi. Vatandaşın bu isteğini kırmayan ekip gözlüğü ona vererek çektikleri görüntüleri izlettirdi. Gözlüğü taktığında düşmemek için yere oturan vatandaşın görüntüleri izlerken yanındaki arkadaşının ayağını sımsıkı tuttuğu anlar görüntülere yansıdı. Hızlı manevralar yaparak uçan dronun kanyona yüksekten bir anda dalış yaptığı anları izleyen vatandaşın "eyvah kapat" dediği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 2 dakika boyunca görüntüleri VR gözlüğü ile izleyen vatandaş ilgi odağı haline geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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