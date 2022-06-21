Dünyanın en büyük tatlı su balığı Kamboçya'da keşfedildi - Haberler

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Dünyanın en büyük tatlı su balığı Kamboçya'da keşfedildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dünyanın en büyük tatlı su balığı Kamboçya'da keşfedildi

Kamboçya'da "Boramy" adı verilen dünyanın en büyük tatlı su balığı bulundu.

Kamboçya'da "Boramy" adı verilen dünyanın en büyük tatlı su balığı bulundu.

Kamboçya'da Asya'nın en uzun üçüncü nehri olan Mekong'da dünyanın en büyük tatlı su balığı keşfedildi. Onlarca kişi, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki vatozu kıyıya çekmek için uzun uğraşlar verdi. Araştırmacılar, "Boramy" ismini verdikleri vatozu nehre tekrar bırakmadan önce hareketlerini incelemek üzere vücuduna elektronik cihaz yerleştirdi.

"Umut göstergesi"

Biyolog Zeb Organ, "Bu çok heyecan verici bir haber çünkü o dünyanın en büyük tatlı su balığı. Ayrıca bu haber ile Mekong Nehri'nin sağlıklı olduğunu anlıyoruz. Dev balıkların halen burada yaşadığına dair bir umut göstergesi" dedi. Mekong, dünyada balık popülasyonun en fazla olduğu üçüncü nehir olarak biliniyor.

Tayland'da 2005 yılında 293 kilogram ağırlığında bir yayın balığı keşfedilmişti. - PHNOM PENH

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamboçya Mekong Asya su Yerel Haberler

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