Dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı - Haberler

Meksika'da federal bir mahkeme Mexico City'de bulunan ve dünyanın en büyük boğa güreşi arenası olan La Plaza Mexico'da boğa güreşlerinin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

Meksika'da dünyanın en büyük arenası La Plaza Mexico'da boğa güreşleri yasaklandı. Just Justice adlı sivil toplum örgütü tarafından açılan dava sonucunda yasaklama kararının hayvanlara kötü muamele yapılması sebebiyle alındığı bildirildi. Dava yargıcı Jonathan Bass, alınan karar sayesinde boğa güreşleri sebebiyle hayvanların zalimce muamele görmesine, acı çekmesine ve haksızca öldürülmesine karşı koyma yetkisi kazandığını belirtti.

La Plaza Mexico Arenası yönetimi ise karardan sonra yaptığı açıklamada, boğa güreşinin Meksika gelenek ve göreneklerinin bir parçası olduğunu iddia ederek sözde toplum yararına olan bu geleneği savunmak için tüm yasal yolları deneyeceklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca La Plaza Mexico'da boğa güreşi dışındaki tüm etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

La Plaza Mexico yönetiminin alınan karara itiraz etmek için 10 gün süresi bulunuyor.

Meksika'da daha önce Sonora, Guerrero, Coahuila ve Quintana Roo eyaletlerinde boğa güreşi etkinlikleri yasaklanmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel