Dünyada onun gibisi nadir, Türkiye'de tek

Uzun yıllar pazarlamacılık yapan Fatih Gökgöz, emekli olduğu 10 yıl önce Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir meslek arayışına girerek, Uzak Doğu'da el yapımı ahşap zeka oyunlarını Türkiye'ye getirerek satmaya karar verdi. Açtığı dükkan ile yeni bir mesleği Türkiye'ye kazandıran Gökgöz, dünya genelinde ahşap zeka oyunlarını üreten ve satan sayısının da iki elin parmaklarını geçmediğini ifade etti.

Gaziantep'te yaşayan Fatih Gökgöz, uzun yıllar çalıştığı pazarlama şirketinden 10 yıl önce emekli olurken, süreçte ise Türkiye'de kimsenin yapmadığı mesleklerin arayışına girdi. İnsanlara katkı da sağlayacak bir meslek için arayışlarını sürdüren Fatih Gökgöz, yaptığı araştırmaların sonunda ise Türkiye'de yapılmayan tek mesleğinin el yapımı ahşap zeka oyunlarının satışı olduğunu belirledi. Mesleğin dünya da nadir yapılan bir meslek olduğunu belirleyen Gökgöz, 10 yıl önce sadece Tayland, Hindistan ve Endonezya'da ilkel yöntemlerle, el emeğiyle üretilen ahşap oyunlarını getirerek Gaziantep'te bir dükkan açtı. Ahşap zeka oyunlarını Türkiye'de ilk olan dükkanında satmaya başlayan Gökgöz, sattığı ahşap oyunlarla insanların bakış açılarına, çocukların zeka gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Üreten ve satanların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor

Gökgöz, dünya genelinde el emeği ahşap üretenlerin ve satanların Taylan'da iki kişinin, Endonezya'da 4 kişinin, Hindistan, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere'de 1'er kişinin bulunduğu belirterek, Türkiye'de ise hiç bir meslektaşının bulunmadığını ifade etti. 10 yıldır dükkanında ahşap zeka oyunlarını satan Gökgöz, "Uzun süre kendi kendime Türkiye'de yapılmayan, kimsenin yapmadığı ve insanlara faydası olacak bir iş düşünüyordum. Uzak Doğu'da ahşap zeka oyunları adında ülkemizde olmayan bir iş olduğunu gördüm. Bir şekilde Uzak Doğu'ya gittim ve şu anda da oradan ülkemize bunu ithal eden Türkiye'deki tek firmayım. Benden sonra bu işi Uzak Doğu'nun haricinde dünyada yapan Prag ve Londra'da 2 kişi var. Ancak onlar plastik ve metalden yapılma zeka oyunlarının da satışını gerçekleştiriyorlar. Bense sadece ağaçtan yapılmış olan zeka oyunlarının satışını gerçekleştiriyorum" dedi.

"Bu oyunların birçok faydası var"

Ahşap zeka oyunlarının çocuklarda zeka gelişimi, mukayese yeteneği gibi birçok faydasının olduğunu söyleyen Gökgöz, ayrıca bazı doktorların ahşap zeka oyunlarını Alzheimer hastalarına da önerdiğini belirtti. Gökgöz, "Bu işin adı tam olarak ahşap zeka oyunları olarak geçiyor. Bu oyunlar insanlara üç boyutlu bakış, problem çözme, sabır, şekilleri ayırt edip kıyaslama, mukayese yeteneği kazandırıyor. Oyunları oynayan çocuklar, ayrıntıyı görmeyi öğreniyor ve küçük ayrıntıları daha kolay bir şekilde fark edebiliyor. Ayrıca bu oyunu oynayan çocuklar, okul hayatlarında daha başarılı oluyor ve imtihanlarda daha başarılı bir sonuç elde edebiliyor. Ayrıca bazı doktorlar Alzheimer hastalarına basit olarak nitelendirdiğimiz ahşap zeka oyunlarını öneriyorlar" dedi.

"Her biri en kıymetli ağaçlardan üretiliyor"

Fabrika ve teknolojik atölyelerde üretilen zeka oyunlarının da bulunduğunu belirten Gökgöz, kendisinin sattığı el emeğiyle üretilen ve ahşaptan yapılması nedeniyle bir çok yönden daha değerli olduğunu da kaydetti. Pandemi sürecinde mal alımında zorlanmasına rağmen bu işi severek yaptığını da anlatan Gökgöz, "Oyunların hepsi genç kızların ilkel ekipmanlarıyla, el emeğiyle üretiliyor. Onun için bu oyunlara ulaşılması çok zor oluyor. Örneğin bir sipariş verdiğinizde o siparişinizin hazırlanması 1 yıl sürüyor. Hazırlandıktan sonra gidip, alıp getiriyorsunuz. Daha sonra bu oyunların hepsinin insan sağlığına zararlı olmadığını, çocuklara zararlı olmadığına dair Türkiye'deki laboratuvarlarda rapor alıyorsunuz. Bütün oyunlarımızın Türkiye'deki laboratuvarlardan alınmış raporları var. Buradaki oyunlarda kullanılan ağaçların her biri dünyanın en kıymetli ağaçlarından üretiliyor. Örneğin tik ağacından, Hint gül ağacından üretilen ahşap zeka oyunları var. Tik ağacı dünyada suya dayanıklı en iyi ağaçlardan birisidir. Aynı zamanda tik ağacından üretilen ahşap zeka oyununu oynadığınızda, çıplak ayakla toprağa basmış gibi üzerinizdeki negatif enerjiyi yere vermiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Gökgöz, Gazianteplilerin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinde yaşayan zeka oyunlarına meraklı insanların dükkanı bulduğunu belirterek, en düşük ahşap zeka oyunlarının fiyatlarının ise 150 TL'den başladığını kaydetti. - GAZİANTEP