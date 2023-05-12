Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Akıncı TİHA'dan Çakır seyir füzesinin görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı! AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun! Tebrikler" ifadelerini kullandı. - ANKARA