Dünyaca Ünlü Yarışmanın Çekimleri Hatay'da Başlıyor

Hatay, dünyanın farklı yerlerinde büyük beğeni ile izlenen bir yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçmişte Yalova ve Kocaeli'de çekimleri yapılan, bazı ulusal televizyon kanallarında yayınlanan Operasyon-Savaş Şehri yarışmasının bu sezonki çekimleri, Hatay'da yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya'da yapılacak çekimler öncesi hazırlanan platoda yarışmacılar ve yapımcılar ile bir araya geldi.

Yarışmanın yapımcısı Bekir Gündoğdu, yarışma formatının tamamen Türk menşeli olduğunu söyledi.

Yayınladığı dönemlerde yarışmanın ciddi reytinglere ulaştığını belirten Gündoğdu, "Güney'de bir plato kurmak istedik. Başkanımız Lütfü Savaş bizi sıcak karşıladı ve bütün olanakları sağladı. Başkanımızın sayesinde 90 dönümlük bir araziye çok güzel bir plato kurduk" dedi.

Yarışmada Azerbaycanlı dünya şampiyonu sporcuların, oyuncuların ve askerlerin yarışacağını belirten Gündoğdu, "Yarışmamız ilk olarak Azerbaycan'da 32 bölüm olarak yayınlanacak. Her bölüm öncesi Hatay'ın bir kültür ve turizm değeri Azerbaycan'ın devlet kanalında gösterilecek. Böylelikle Hatay'ın tanıtımına ve turizmine katkı sağlanmış olacak. Azerbaycan sonrası İran, Polonya, Almanya ve Uruguay gibi ülkeleri de buraya taşımayı planlıyoruz" diye konuştu.

"HATAY'IN DEĞERLERİNİN TANITILACAĞI ÇOK GÜZEL BİR PROGRAM OLACAK"

Formatın yerli ve milli olmasından etkilendiğini dile getiren Lütfü Savaş, " Hatay'ın kültürünün, medeniyet birikiminin, coğrafi güzelliklerinin, gastronomisinin tanıtılacağı çok güzel bir program olacak. Birçok ülkeden sporcu gelip şehrimizde yarışacak. Bu platform şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı yapacak" dedi.

Yarışmadan elde edilecek gelire de açıklık getiren Savaş, "Belediyemiz sadece alandan kira bedeli tahsil edecek. Onun dışında elde edilen gelir Hatay'ın spor yatırımlarına harcanacak. Tüm yarışmacılara ve teknik ekibe başarılar, Azerbaycanlı kardeşlerimize de keyifli seyirler dilerim" diye konuştu.

Yarışmacılar daha sonra EXPO 2021 Hatay'ın Antakya'daki alanını gezdi.

Lütfü Savaş, haftada iki gün yayınlanacak yarışma programının bazı bölümlerinde Hatay mutfağı ve EXPO organizasyonlarını içeren çeşitli ödüller açıklayacak.

HATAY'IN GÜZELLİKLERİ AZERBAYCAN'A TAŞINACAK

Eylül ayında yayınlanması planlanan yarışma programı kapsamında Hatay'ın tarihi yerlerinde ve sahip olduğu doğal güzelliklerinde çekimler yapılacak ve bölümlerde bu görüntülere de yer verilecek.

"Airsoft oyunu" üzerine kurulu bu formatın merkezi Hatay olacak ve plato, çekim olmadığı dönemlerde ziyarete açılacak. Çekim saat ve günlerinin dışında kalan zamanlarda, içerisinde kamp ve spor alanlarının da olduğu platoya, yurt dışından gruplar gelerek turnuvalar ve oyunlar düzenleyebilecek.

Her yıl başka bir yerde yapılması planlanan yarışma için 7 farklı konsepte sahip oyun alanları hazırlandı.

KARABAĞ'DA SAVAŞAN KOMUTANLAR TAKIMLARA LİDERLİK EDECEK

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile kentte düzenlenecek ve çekimleri gerçekleştirilecek yarışmada, 5 kadın 5 erkekten oluşan 10'ar kişilik 2 takım yarışacak. Karabağ'da savaşmış binbaşı ve yüzbaşı rütbelerine sahip 2 komutan takımlara liderlik edecek.

Kısıtlı şartlarda stratejik ve psikolojik savaşlar yaşayacak olan yarışmacılar, adeta yaşam mücadelesi verecek. Bunun yanı sıra oyunlara katılanlar, liderlik, erzak, teçhizat, görev ve koruma oyunları oynayarak komutanlarından taktik ve askeri eğitimler alacak.

Yarışmacılar, antrenmanlar yaparak en güçlü ve en cesur savaşçı olmak için mücadele edecekler. Yarışmacılar taktikleri iki gerçek komutandan alacak. Askeri eğitimler verilecek ve askeri oyunlar oynanacak. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmanın sonunda, 1 kişi en savaşçı unvanını alarak büyük ödülü kazanacak.

ÖDÜLLER YİNE HATAY'DAN

Anlaşma yapılan ülkelerin ünlü sunucuları, sosyal medya fenomenleri, oyuncular ve şampiyon sporcuların yanında halktan yarışmacılar da belirlenecek. Oyunlarda ödül olarak Hatay yemekleri verilerek kentin yemek kültürü tanıtılacak. Yemek ödüllerinin yanı sıra yarışmacılara Hatay'ın doğa harikası yerlerinde konaklama ve gezi ödülleri verilecek. Bu sayede kentin her anlamda tanıtımı yapılarak yarışmacılara eğlenceli anlar yaşatılacak.

YARIŞMACILAR ADETA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERECEK

Yarışmacılara tek öğün ve kısıtlı miktarda yemek verilecek. Yarışmacılar, asıl büyük ziyafeti elde etmek için yapılacak olan erzak oyununda, erzak çantasına ulaşmak zorunda olacak. Yarışmacılar, duş alamayacak ve doğadan beslenecek. Yarışmacılar, plato içerisinde çadırlarda yaşayacak.

ANKA / Yerel