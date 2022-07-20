Dünyaca ünlü sahilde tatilcilerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı - Haberler

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Dünyaca ünlü sahilde tatilcilerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dünyaca ünlü sahilde tatilcilerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı

Antalya'da 37 dereceyi bulan sıcakta bunalarak kendilerini dünyaca ünlü sahilde Akdeniz'in serin sularına bırakan tatilcilerin esen rüzgardan ötürü havalanan plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı.

Antalya'da 37 dereceyi bulan sıcakta bunalarak kendilerini dünyaca ünlü sahilde Akdeniz'in serin sularına bırakan tatilcilerin esen rüzgardan ötürü havalanan plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı. Bazı şemsiyeler tatilcileri peşinden koştururken, bazıları ise zor kurtuldu.

Antalya'da hava sıcaklığının 37 derece nem oranının yüzde 24 olduğunu gören tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline koşarak kendisini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Sıcak hava dolayısı ile vatandaşların bazıları da ağaç altında uyuyarak dinlenmeyi tercih etti. Sahile gelen vatandaşlar ise bol bol yüzerek serin suda serinledi. Birçok tatilci sıcak kumsal üzerinde şezlong üzerinde şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti.

Sahilde zaman zaman deniz üzerinden sert esen rüzgar ise tatilcilere zor anlar yaşattı. Rüzgarın hızı ile bazı şemsiyeler yerinden çıkarak metrelerce uzağa uçtu. Vatandaşlar da yakalamak için şemsiyelerin peşinden koştu. Vatandaşların şemsiyeler ile imtihanı kameralar tarafından kaydedildi.

Yurt dışından Antalya'ya tatile gelen Veysel Öztekin, "Biz sıcaklara alışığız. Bu havalar için geliyoruz zaten. Bu hafta Avrupa da sıcak geçiyor. Orada genelde serin oluyor. İsviçre'den geldik. Üç haftamızı burada geçiyoruz. Korunmak için şemsiyeleri açıyoruz. Biraz zorlanıyoruz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konyaaltı Akdeniz Antalya Yerel Haberler

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