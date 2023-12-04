Dünyaca Ünlü Piyanist Evgeny Grinko Ortaköy'de Sürpriz Konser Verdi

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko ; Ortaköy'de, hayranlarına sürpriz bir açık hava konseri verdi. Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konserde sevilen sanatçının hayranları unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Dünyanın sayılı piyanistleri arasında gösterilen ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan Rus piyanist Evgeny Grinko, Ortaköy sahilde hayranlarına sürpriz bir konser verdi. Sanatçı Evgeny Grinko'yu karşılarında gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemeyerek telefonlarıyla o anları kaydetti. Sanatçının şarkılarına ritim tutan vatandaşlar keyifli anlar yaşarken konser sonrasında Evgeny Grinko kendisini dinleyen hayranlarıyla fotoğraf çektirerek sohbet etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat komşularının mutlu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'yu Beşiktaş Ortaköy Meydanımızda bir hafta sonu sürpriziyle vatandaşlarımızla buluşturduk. Beşiktaş'ta herkese güzel anlar yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. #NeMutluBeşiktaşVar"