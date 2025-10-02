Dünya Yaşlılar Günü'nde Anlamlı Etkinlik Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde 80 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) tarafından düzenlenen "Yaşam Bahçesi" etkinliği, hem duygusal hem de toplumsal bir farkındalık oluşturdu.

Etkinlikte merkezin hizmet verdiği yaşlı bireylerle birlikte fidan dikimi yapıldı. Dikilen ağaçlar, kökleriyle geçmişi, gövdesiyle bugünü, dallarıyla ise geleceği temsil etti. Bu sembolik anlamıyla yaşlılarımızın toplumsal hafızamızdaki köklü değerler olduğu bir kez daha vurgulandı.

Programa, Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir de katılarak yaşlı vatandaşların mutluluğunu paylaştı.

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, "Büyüklerimizin hayat tecrübeleri, bizlere yol gösteren bir ışık. Onların yaşam enerjilerini paylaşmak bizler için çok kıymetli," dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ise, "Yaşlılarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek veren kurum ve isimlere teşekkür eden YAŞAM Merkezi yetkilileri, özellikle Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ve ekibi ile Atatürk Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Kahraman'a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Sağlıklı ve huzurlu yarınlara katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Dünya Yaşlılar Günü kutlanırken, tüm büyüklerimize sağlık, mutluluk ve uzun ömür dilekleri iletildi. - ERZURUM