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Dünya Tüketiciler Günü'nde Tüketici Hakları Bilinçlendirme Etkinliği

Dünya Tüketiciler Günü'nde Tüketici Hakları Bilinçlendirme Etkinliği
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TÜKODER Erzurum Şubesi, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kapsamında bilinçlendirme etkinliği düzenleyerek vatandaşları tüketici hakları konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte broşür dağıtımı yapıldı ve tüketici haklarının korunmasının önemine vurgu yapıldı.

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kapsamında, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şubesi tarafından bilinçlendirme etkinliği düzenlendi. Vatandaşların tüketici hakları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, broşür dağıtımı ve basın açıklaması yapıldı.

TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, etkinlikte yaptığı açıklamada tüketici haklarının yalnızca bir gün değil, yılın her günü korunması gerektiğini vurguladı. İspirli, "Günümüzde bilinçli bir tüketici olmak, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın, alışveriş yaparken haklarını bilmeleri ve gerektiğinde yasal yollara başvurmaları gerekmektedir. Haksız uygulamalara karşı mücadelede tüketicilerin bilinçli olması en büyük güvencemizdir" dedi.

Başkan İspirli, Erzurum'da geçmiş yıllara göre tüketici bilincinin arttığını belirterek, bilinçli tüketimin kaliteli üretimi teşvik ettiğini ifade etti. TÜKODER Erzurum Şubesi'nin bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran İspirli, tüketici haklarıyla ilgili eğitim programlarının önemine de değindi.

Dünya Tüketiciler Günü'nün Önemi

Her yıl 15 Mart'ta kutlanan Dünya Tüketiciler Günü, tüketici haklarının korunmasına yönelik küresel farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenmektedir. Bu özel günün temeli, 15 Mart 1962'de ABD Başkanı John F. Kennedy'nin Kongre'de yaptığı konuşmaya dayanmaktadır. Kennedy, tüketicilerin güvenlik, bilgi edinme, seçme ve temsil edilme haklarına sahip olduğunu vurgulamış ve bu hakların korunması gerektiğini ifade etmiştir. Bu konuşma, tüketici hakları bilincinin küresel çapta yayılmasına öncülük etmiş ve 1983 yılında Uluslararası Tüketiciler Birliği (Consumers International) tarafından 15 Mart, Dünya Tüketiciler Günü olarak ilan edilmiştir.

Türkiye'de ise 15-21 Mart tarihleri arasında Tüketiciyi Koruma Haftası kutlanmakta ve bu süreçte tüketici hakları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Erzurum'da gerçekleştirilen etkinlik de bu kapsamda düzenlenmiş olup, vatandaşların haklarını bilmeleri ve bilinçli tüketici olmaları adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

TÜKODER Erzurum Şubesi, önümüzdeki dönemde tüketici hakları konusunda eğitim programlarına devam edeceğini ve bilinçli tüketimin artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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