Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü'nde Çalıştay Düzenlendi

Van TSO'da Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü kapsamında "AB Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum ve AB Proje Fırsatları Çalıştayı" düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği; Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) AB Bilgi Merkezi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde; "AB Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum ve AB Proje Fırsatları Çalıştayı" düzenlendi. Van TSO Genel Sekreteri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişinin katılım sağladığı çalıştayda; STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut "AB Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı" ve STGM Proje Koordinatörü Murat Özçelebi "AB Sürecinde Sivil Topluma Yönelik Proje Fırsatları" hakkında konuşmalar gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü kapsamında çalıştayın düzenlendiğini söyledi. Aras, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile gerçekleştirdiğimiz AB sürecinde Türkiye'de sivil toplum ve AB proje fırsatları temalı programımıza hoş geldiniz şeref verdiniz. Türkiye'de AB Tarafından desteklenen ve çok uzun yıllardır sivil toplum alanında önemli çalışmalar yürüten, Türkiye'de sivil topluma yön veren Sivil Toplum Geliştirme Merkezi bugünkü programımızın çok önemli bir paydaşı. Başkan Levent Korkut ve Değerli Proje Uzmanı Murat Özçelik, deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ederim. Odamızın Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu bizlere destek verdi. Her iki kurulumuza da teşekkür ederim" dedi.

"Sivil toplum demokrasinin en önemli yapı taşlarından biridir" diyerek konuşmasını sürdüren Aras, "Örgütlenmek, bir arada olmak insan oğlunun tarih boyunca her zaman gündeminde olmuş, bunu kurduğu küçük yapılarla da hayata geçirmiştir. Demokrasilerde devlet mekanizmasının dışında kalan, en önemli argüman elbette sivil toplum ve sivil yapılardır. Bu nedenle bu konuyu çok önemsiyoruz. Bugün burada bu işe emek vermiş, bu alanda çalışan uzmanlarımızın görüşlerini dinleyeceğiz. Umarım hepimize yeni perspektifler oluştururlar. Sivil toplumun ayakta durması içinde en önemli destek mekanizması da elbette fon sağlanmasıdır. Bu konuda AB yıllardır ülkemizde bulunan Sivil toplum örgütlerine hatırı sayılır kaynaklar aktarmakta ve destek vermektedir. Van TSO olarak 2005 yılından beri AB'nin desteklediği projelerimizle kamuoyunda farkındalık oluşturmaktayız" ifadelerini kullandı.

Çalıştay yapılan konuşmalar ve soru-cevap bölümü ile son buldu. - VAN