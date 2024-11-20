Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Toplumsal Mücadele Çağrısı

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Sigarasız bir hayat herkesin hakkıdır. Gelin, sağlığınız ve geleceğiniz için bu zararlı alışkanlıktan kurtulun. Sigarayı bırakmak zor olabilir, ama sağlığınız için bugün bir adım atmak çok değerli. Toplum olarak birbirimize destek vererek bu mücadelede başarılı olabiliriz" dedi.

20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklama yapan TSSD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigaranın yalnızca kullanıcıya değil, çevresindekilere de büyük zarar verdiğini belirtti. Bu zararın azaltılmasının bireysel iradenin yanı sıra toplumsal desteği de gerektirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, sigaranın dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilediğini ve erken ölümlere yol açtığını hatırlatarak, "Her yıl dünya genelinde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle 8 milyona yakın kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her yıl binlerce vatandaşımız, önlenebilir bu bağımlılıktan dolayı yaşamını yitiriyor. Bu sebeple sigarayı bırakmak sadece bireysel bir karar değil, toplum sağlığı açısından da büyük önem taşıyan bir adımdır" dedi.

"Tütünle mücadelede toplumun her kesimi destek olmalı"

Türkiye'de sigara bağımlılığının birçok kronik hastalığa yol açtığını ve sağlık sisteminde önemli bir mali yük oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dikkat çekerek, "Örgütün 2024 yılına ait verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Bu kayıpların büyük bir kısmı ise önlenebilir sağlık sorunlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Türkiye'de de tütün kullanımı halen ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bu durum, bireysel bir sorun olmaktan çıkarak, toplumun tüm kesimlerini etkileyen yaygın bir kriz haline gelmiştir. Tütünle mücadelede toplumun her kesiminden destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Sigaranın zararları konusunda toplumu bilinçlendirme hedefindeyiz"

Sigaranın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Sigara alışkanlığını bırakma sürecinde toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Okullarda eğitimler, toplumsal farkındalık kampanyaları ve gençleri hedefleyen projelerle gelecek nesillerin bu zararlı alışkanlıktan uzak kalmasını amaçlıyoruz. Bu sebeple bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma anlamında her yaştan bireyin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması için destekleyici programlar, bilgilendirici etkinlikler ve kamu spotları gibi çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Böylelikle sigaranın zararları konusunda toplumu bilinçlendirerek sağlıklı bir toplum hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sigarayı bırakma kararı sağlıklı geleceğin ilk adımıdır"

Prof. Dr. Aydın, sigarayı bırakmak isteyenlere destek olacak kamu ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu çeşitli hizmetlerin önemini vurgulayarak, "Gerek sağlık hizmetlerinde gerekse farkındalık projelerinde sunduğumuz desteklerle sigara bağımlılığıyla mücadele eden bireylerin her zaman yanındayız. Bugün bir sigara bağımlısı, sigarayı bırakma kararı alarak kendisi ve sevdikleri için sağlıklı bir geleceğe ilk adımı atabilir" ifadelerini kullandı.

"Sigarasız bir hayat için bugün bir adım atın"

Bu özel günde sigarayı bırakmak isteyenlere destek sunmak adına TSSD'nin sigarayı bırakma konusunda toplum bilincini artıracak çalışmalar yapacağını belirten Prof. Dr. Aydın, "Sigarasız bir hayat herkesin hakkıdır. Gelin, sağlığınız ve geleceğiniz için bu zararlı alışkanlıktan kurtulun. Sigarayı bırakmak zor olabilir, ama sağlığınız için bugün bir adım atmak çok değerli. Toplum olarak birbirimize destek vererek bu mücadelede başarılı olabiliriz" dedi.

Gelecek nesiller için sigara içilmeyen bir Türkiye

Prof. Dr. Aydın, açıklamasında sigara içilmeyen bir Türkiye vizyonunu destekleyen ve bu konuda katkı sağlayan herkese teşekkür ederek şöyle devam etti:

"20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde tüm vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir Türkiye için ilk adımı atmaya davet ediyoruz. Sigara bağımlılığına karşı verdiğimiz mücadelede, bilinçli adımlar atarak hep birlikte sigarasız bir gelecek inşa edebiliriz. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak bu özel günde herkesi sigarayı bırakma yolunda cesaretlendirerek kamuoyunda farkındalığı artırmayı ve sigarasız bir yaşam için toplumsal bir bilinç oluşturma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz."

2025 yılı hedeflerini sigarasız toplum vizyonu doğrultusunda tütün bağımlılığına karşı daha geniş kitlelere ulaşmayı ve özellikle genç nüfusta farkındalığı artırmayı hedefleyen dernek, bu yolda kamu ve özel sektör iş birlikleriyle kapsamlı projelere imza atmayı planlıyor. - İSTANBUL