Samsun'da Filistin Şehitleri İçin Yürüyüş Düzenlendi

Samsun'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar 'Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için yürüdü.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 23 Nisan Ortaokulu önünde başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş ve STK üyeleri katıldı. Ellerinde Filistin bayrağı ile yürüyen vatandaşlar 'Katil İsrail, Filistin'den Defol' sloganları attı. Ellerinde dövizlerle İsrail'e tepki gösteren topluluğun yürüyüşü İstiklal Caddesi, Lise Caddesi ve Gazi Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada açıklama yapan İnsani Yardım Vakfı Samsun Başkan Başkanı Mustafa Yeşil, "Suriye topraklarında emperyalizme direndiğimiz için Anadolu topraklarını, İslam topraklarını emperyalizme yedirmeyeceğimizi kanıtlamak için mücadele içerisinde olan Mehmetçiklerimiz şehit olmaya devam ediyor. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Sizin Emperyalistliğiniz bitecek, sönecek ve son bulacak. Gazze'de İsrail'e karşı başlamış olan yiğit bir mücadele var. Bu mücadele dünyadaki şehit halkasına en son vurulan şehitlerin mücadelesidir. Bu mücadele 20 bin üzerindeki şehidin kanı ile yazılmış ve dünyadaki emperyalizme karşı yapılan en büyük mücadelenin adıdır" dedi.

Konuşmanın ardından çocukların şiir okuması ve İsrail aleyhine atılan sloganlar ile etkinlik son buldu. - SAMSUN