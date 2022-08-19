Dünya Şampiyonunun İsmi Beylikdüzü'nün Spor Tesisine Verilecek

Dünya çapında başarı elde eden milli paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu'nun ismi, Beylikdüzü'nde yeni açılacak spor tesisine verilecek.

Koral Berkin Kutlu'nun hikayesinin ilçeye ilham olacağını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, spor tesisine ismi verilecek milli paralimpik yüzücü ve ailesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cebeci Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Başkan Çalık, "Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzumuz onun umut veren başarılarını hafızamızda tutacak. Bu tesiste, Berkin gibi başarılı nice genç yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Her zaman başkalarına örnek olmayı hayal ettim" diyen İBB Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu, spor tesisine isminin verilmesinden memnuniyet duyduğunu paylaştı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de eşlik ettiği ziyarette Çalık, 21 farklı branşta sporcu yetiştirilen kompleksi gezerek antrenmanları izledi.

30 AĞUSTOS'TA AÇILACAK

Yaşam Vadisi 3. etapta, 2 bin 800 metrekarelik bir alanda yaşama geçirilen Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu'nda; açık ve kapalı olmak üzere iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortu, pilates, aerobik ve zumba salonu yer alıyor. Hamam ve sauna gibi fonksiyonları da bünyesinde barındıran tesis, sosyal donatı alanlarıyla çok amaçlı bir kompleks olma özelliği taşıyor. Tesis, 30 Ağustos'ta yurttaşın hizmetine açılacak.