Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde gönüllerince eğlendiler

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler gönüllerince eğlendiler.

Iğdır'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Kışla semt sahasında düzenlenen etkinlikte özel çocuklar ve bireyler bir araya gelerek eğlendiler. Ailelerin de katıldığı etkinlikte önce boyama ve ardından uçurtma etkinliği yapıldı. Çocuklar daha sonra katılan vatandaşlar ile birlikte balon uçurdular.

Fidan Otizm Derneği Başkanı Psikolog Tamer Kaan Turan, düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bugün burada 2 Nisan Dünya Otizmliler Günü ve Haftası'nda bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklarımızın unutamayacağı bir etkinlik yapmak istedik. Boyama etkinliğimiz var, uçurtma etkinliğimiz var, kitap dağıtma etkinliğimiz var. Çocuklar ile fotoğraf çekme etkinliğimiz var. Bizim bugün burada vermek istediğimiz mesaj, aslında 2 Nisan'ın 3 Nisan'dan, 3 Nisan'ın 2 Nisan'dan çok bir farkı olmadığını göstermek. Sadece burada bir mesaj vermek, farkındalık yapmak istiyoruz. Umarım vermek istediğimiz mesajı vermek istediğimiz yerlere ulaştırabiliriz" dedi. - IĞDIR