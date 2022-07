Dünya Nüfus Günü, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde kutlandı

Dünya Nüfus Günü, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen programla kutlandı. UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, nüfustan ziyade insanlara odaklanılması gerektiğini belirterek, "Rakamlar önemli değil, her rakam bir kişi. Bu her bir insanın hakları tartışma konumuz olmalı" dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım 2022'de 8 milyara ulaşmasını bekliyor. BM tahminlerine göre dünyanın 2030'da 8.5 milyar, 2050'de 9.7 milyar, 2100'de ise 10.4 milyar nüfusa ulaşması bekleniyor. Almanya Büyükelçiliğinde düzenlenen Dünya Nüfus Günü etkinliğinde konuşan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, "Dünya Nüfus Günü bizler için büyük bir fırsat ortaya koydu. Bu sayede dünyadaki nüfus dinamiklerini konuşabildik. Demografik direnci tartışabildik ve nihayetinde dünyanın 8 milyarlık nüfusa ulaşması konusundaki dinamikleri üzerinde durma fırsatı bulduk. 15 Kasım'da 8 milyara ulaşıyoruz. 2011 yılında çok kısa bir süre içerisinde 7 milyarlık nüfusa ulaşmıştık. Aslında son derece kısa bir süre içerisinde 8 milyara ulaşıyoruz. Gerçekten de siyasi ve sosyal anlamda karar verme süreçleri içerisinde yapmamız gereken, birçok aşmamız gereken zorluk var. Dünya Nüfus Günü bizler için tüm paydaşları sürece katma açısından önemli bir vesile. Burada tüm hakların kullanılabilmesi, bütün insanlar tarafından kullanılabilmesi önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

"Nüfustan ziyade insanlara odaklanmalıyız"

Bilim temelli bir tartışma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Schulz, "Siyasi olarak yönlendirilmiş çeşitli politikalar ortaya konulmamalı, daha ziyade bilim temelli tartışmalı ve istatistiklere bakmalıyız. Nüfusa bakarken bunları temel almalıyız. Nüfustan ziyade insanlara odaklanmalıyız. İnsan hakları odak noktamız olmalı. En önemli kilit taşıyan zorluk bu. Bütün bunları konuşurken tek başımıza bunu konuşamayız. Büyük resmi görmeliyiz. Bunu konuşurken Birleşmiş Milletler bizim en büyük resmimizi oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

UNFPA'nın Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ise rakamlara odaklanılmaması gerektiğini belirterek, "Söylemi rakamlara yönlendirmemeliyiz. Bunun ötesinde bir şeyden, nitelikten bahsediyoruz. Rakamlara odaklanmak bir miktar siyasi söylemleri de beraberinde getiriyor. Sağlıklı bir söylem değil bu. 1960'larda, 1970'lerde nüfus patlamasından bahsedilirdi. Nüfus patlamasının ardından acaba kaynaklarımız yetecek mi konuşulurdu. Bunun dışında çeşitli politikalar benimsendi. Bu çerçevede abartılı söylemler beraberinde 3 çocuk politikası, 2 çocuk yeterli gibi söylemleri beraberinde getirdi. Aynı zamanda doğurganlık hızını 1970'lerde düşüren politikalar bunlar. Sonrasında doğurganlığa baktığımızda çeşitli bir durumla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Her bir insanın hakları tartışma konumuz olmalı"

Bir grup ülkede çok yüksek doğurganlık oranı olduğunu, bir grup ülkede ise tam tersine düşük bir doğurganlık oranı olduğunu belirten Mohtashami, "Bir yandan da felakete sürükleyecek olan aşırı nüfus konuşuluyor. Çok büyük nüfus oranında azalma görüldüğü için başka felaketten bahsediliyor. Bunlar doğru tartışma yöntemi değil. Bizim söylemlerimizi bunlar yönlendirmemeli. Nüfus politikası dediğimiz zaman ne yapacağımızı konuşurken her bir bireyin ihtiyacı nediri tartışıyor olmalıyız. Rakamlar önemli değil. Bu her rakamın her biri bir kişi. Bu her bir insanın hakları tartışma konumuz olmalı" şeklinde konuştu.

Oyuncu Hazal Kaya da video-konferans yöntemiyle programa katıldı. - ANKARA