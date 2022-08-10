Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası'nda renkli görüntüler yaşandı

ABD'nin California eyaletinde yüzlerce köpek ve hayvanseverin katıldığı Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası eğlenceli görüntülere sahne oldu.

ABD'nin California eyaletindeki Pacifica eyalet plajında Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası düzenlendi. Çok sayıda köpeğin ve hayvanseverin bir araya geldiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Köpekler, küçük, küçük ve orta ile büyük ve çok büyük ırk olarak üç gruba ayrıldı. Yarışmada köpeklerin hem tek hem de sahipleri ile yarıştığı ayrı bir kategori de oluşturuldu.

Jeffrey Niebor'ın 2 yaşındayken sörfe başlayan Labrador cinsi 7 yaşındaki köpeği Charlie, büyük ve büyük ırk köpek kategorisinde yarışmayı 2'nci olarak tamamladı. Köpeğinin sörf yapmayı çok sevdiğini ve bu tutkusunu kelimelerle ifade edemeyeceğini belirten Niebor, "O iyi vakit geçiriyor. Sahile gidip eğleniyoruz. Charlie daha sonra sörf tahtasını alarak suya gidiyor ve dalgalara havlıyor. İnsanlar onu seviyor" dedi.

Aynı kategorinin 1.'si ve aynı zamanda 10 yıllık kurtarma köpeği olarak görev yapan Faith'in sahibi James Wall, "Yavruyken çok fazla şeyden korkardı. Sahile gitmeye başladık. Sörf tahtalarından birinin üzerine atladı ve bu çok hoşuma gitti. Deneyebiliriz dedim ve o günden bu zamana kadar devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

(İHA)