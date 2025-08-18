Dünya Kadınlar Günü'nde Viral Olan Vefakar Kadın Zehra Ekşili Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, felçli eşine olan şefkatiyle dikkat çeken Zehra Ekşili, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 22 yıl boyunca eşine bakan ve annesine destek olan Ekşili, sosyal medyada paylaşılan tıraş görüntüleriyle hafızalara kazındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde felci eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülenen ve sosyal medyada hafızalara kazınan Zehra Ekşili hayatını kaybetti. Acılı koca güçlükle ayakta durabildiği cenaze töreniyle 22 yıldır kendisiyle ilgilenin eşini toprağa verdi.

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'ne yaşayan Zehra Ekşili (65) isimli kadın, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili'yi evinin balkonunda sakal tıraş ederken görüntülenmişti. Dünya Kadınlar Günü'nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı. Zehra Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Zehra Ekşili, dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün Serik ilçesi Cumalı Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde eşi Salih Ekşili, çocuklarının ve akrabalarının kolları arasında güçlükle gelip vefakar eşine son görevini yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
