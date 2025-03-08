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Dünya Kadınlar Günü'nde Eşine Destek Olan Kadın Duygusal Mesaj Verdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde, 22 yıldır felçli eşine bakan Zehra Ekşili, Dünya Kadınlar Günü'nde eşinin sakal tıraşını yaparken, 'Eşler sadece iyi günde değil, kötü günde de yanında olmalı' dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde felci eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülenen kadın, "Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek" dedi.

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'ne yaşayan Zehra Ekşili (65) isimli kadın, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili'yi evinin balkonunda salak tıraş ederken görüntülenmişti. Dünya Kadınlar Günü'nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı. Zehra Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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