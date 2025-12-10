Artvin İl İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'ndan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Kabulünün Yıl Dönümünde Açıklama

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin İl İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Dilara Tokdemir Okur, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Ne yazık ki beyanname kabul edileli üç çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen başta Filistin, Doğu Türkistan ve Arakan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır insan hakları ihlalleri ve insani krizler yaşanmaya devam etmektedir. Küresel barış ve istikrar açısından endişe verici olan bu tablo, dünya genelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda hala çok ciddi mesafe kat edilmesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

Artvin İl İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Valilik önünde basın açıklaması yaptı.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan Kurul Üyesi Dilara Tokdemir Okur, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiş olması nedeniyle bugün ve takip eden haftanın dünyada İnsan Hakları Günü ve Haftası olarak kutlandığını belirtti.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ırk, renk, dil, cinsiyet, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka bir statü ayrımı gözetilmeksizin herkesin tüm hak ve özgürlüklere sahip olduğunun belirtildiğini anımsatan Okur, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalarda ağır insan hakları ihlalleri devam etmekte"

Ne yazık ki beyanname kabul edileli üç çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen başta Filistin, Doğu Türkistan ve Arakan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır insan hakları ihlalleri ve insani krizler yaşanmaya devam etmektedir. Bu ihlaller ve krizler yalnızca yaşandıkları ülkeler için değil, dünya barışı ve istikrarı için de tehdit oluşturmaktadır. Küresel barış ve istikrar açısından endişe verici olan bu tablo, dünya genelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda hala çok ciddi mesafe kat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

"TİHEK, kötü muamele ile etkin şekilde mücadele etmek misyonuna sahiptir"

Unutmamak gerekir ki yaşam hakkı insanın en temel ve en önemli hakkıdır. Her insan, insan onuruna sahip olarak doğar. Bu onurun, yaşamın her kademesinde her türlü saldırıdan korunması gerekliliği, insan hakları olgusunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnsan haklarının korunması görevi, kurumların ve bireylerin iş birliğini gerektirmektedir. Bu çerçevede ulusal insan hakları kurumlarının ülkemizdeki kurumsallaşmış yapısı olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence altına almak, işkence ve kötü muamele ile etkin şekilde mücadele etmek misyonuna sahiptir.

TİHEK, bu kurumsal misyon doğrultusunda eşit yurttaşlık anlayışı temelinde, insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla il ve ilçe insan hakları kurulları aracılığıyla faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilişinin 77. yıl dönümü vesilesiyle, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulmasını diliyoruz."