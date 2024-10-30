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Dünya Hızlı Okuma ve Hafıza Şampiyonası Türkiye'de Düzenlenecek

Dünya Hızlı Okuma ve Hafıza Şampiyonası Türkiye'de Düzenlenecek
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Dünya Hızlı Okuma ve Hafıza Şampiyonası'nın 33.'sü Türkiye'de 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 35 ülkeden 200'den fazla yarışmacının katılacağı etkinlikte, hafıza ve hızlı okuma becerileri yarışacak. Türkiye, geçen yıl çocuk kategorisinde dünya şampiyonu olmuştu.

Dünya çapında büyük ilgi gören Dünya Hızlı Okuma ve Hafıza Şampiyonası'nın 33.'sü bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek. Geçen yıl 28 ülkenin katılımıyla Polonya'da yapılan şampiyonada çocuk kategorisinde Türkiye birinci olmuştu. Dünya Hızlı Okuma ve Hafıza Şampiyonası'nın Türkiye sorumlusu, Mehmet Taşhanlıgil, "Türkiye'de de gençlerimizin hem akademik başarılarını hem de sosyal gelişimlerini ileriye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Dünya çapında büyük ilgi gören Dünya Hızlı Okuma ve Hafıza Şampiyonası'nın 33.'sü bu yıl Türkiye'de gerçekleşiyor. Geçen yıl Polonya'da yapılan şampiyonada 28 ülkeden katılımcının arasından çocuk kategorisinde ülkemizden Zümra Evren birinci olurken, bu yıl 35 ülkeden 200'den fazla yarışmacı farklı kategorilerde rekabet edecek. Yetişkin, genç ve çocuk kategorilerinde düzenlenecek olan yarışma, bu alandaki yetenekleri bir kez daha gözler önüne serecek.

4-8 Aralık tarihlerinde Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek olan yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçiyor. 4 Aralık'ta açılış töreni ile başlayacak olan etkinlik, 5-7 Aralık tarihlerinde 10 disiplinden oluşan hafıza yarışmaları ile devam edecek. 7 Aralık'ta ise Zihin Haritaları ve Hızlı Okuma şampiyonaları yapılacak. 8 Aralık Pazar günü ödül töreni ile sona erecek olan etkinlik, dünya çapında büyük isimleri ağırlayacak. Etkinliğin konuşmacıları arasında Grandmaster Raymond Keene ve Marek Kasperski gibi uluslararası alanda tanınan profesörler ve uzmanlar yer alacak.

Dünya genelinde büyük ilgi gören bu şampiyona, hafıza ve hızlı okuma alanındaki yeteneklerin sergilendiği en prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'den de okulların ve bireysel katılımcıların, öğrencilerine farklı bir deneyim kazandırmak isteyen kurumların da iddialı bir şekilde yer aldığı bu yarışma, geniş bir katılım yelpazesi sunuyor.

Mehmet Taşhanlıgil, Dünya Hızlı Okuma ve Hafıza Şampiyonası'nın Türkiye sorumlusu olarak, bu prestijli organizasyonu Türkiye'ye getirmekten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu şampiyona sadece bireysel başarıların değil, aynı zamanda okuma ve hafızanın toplumsal gelişim üzerindeki etkilerinin bir kez daha altını çizen önemli bir platformdur. Türkiye olarak, eğitimde ve kişisel gelişimde okuma ve hafıza yeteneklerinin stratejik öneminin farkındayız. Dünyadaki en gelişmiş ülkeler arasında yer alan Finlandiya, Kanada ve Japonya gibi ülkeler, eğitim sistemlerinde okuma becerilerine özel önem vermekte ve öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme yeteneklerini artırarak okuma anlama oranlarında üst sıralarda yer almaktadır" dedi.

"Türkiye'de de gençlerimizin hem akademik başarılarını hem de sosyal gelişimlerini ileriye taşımayı amaçlıyoruz"

Taşhanlıgil, "Birçok gelişmiş ülkede yapılan analizler ve raporlar, okuma alışkanlıklarının sadece bireylerin bilgi düzeyini artırmakla kalmayıp aynı zamanda toplumların genel refahına da katkı sağladığını göstermektedir. Örneğin, OECD'nin PISA verilerine göre, en yüksek okuma anlama seviyesine sahip ülkeler Finlandiya, Kanada ve Estonya gibi gelişmiş ülkeler olup, öğrencilerin okuma becerileriyle eleştirel düşünme ve problem çözme yetenekleri arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. Bu ülkelerde, gençlerin yaklaşık yüzde 90'ı yüksek okuma ve anlama seviyelerine ulaşmıştır. Buna karşılık, Türkiye'de de okuma anlama becerileri gelişmekte. Bu şampiyona gibi uluslararası organizasyonlarla daha fazla farkındalık oluşturmayı ve bu oranları artırmayı hedefliyoruz. Eğitimdeki bu farkı kapatarak, Türkiye'de de gençlerimizin hem akademik başarılarını hem de sosyal gelişimlerini ileriye taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Yetişkin kategorilerinde de şampiyon çıkaracağımız konusunda iddialıyız"

Yetişkin kategorisinde şampiyon çıkaracakları konusunda iddialı olduğunu belirten Mehmet Taşhanlıgil, "Güçlü bir hafıza ve etkili okuma becerileri, bireylerin sadece akademik hayatında değil, aynı zamanda günlük yaşamda da daha verimli olmalarını sağlar. Araştırmalar, okuma anlama seviyesinin yüksek olduğu toplumlarda inovasyon, bilimsel gelişim ve kültürel zenginliklerin de arttığını gösteriyor. Türkiye olarak, bu şampiyona ile hafıza ve okuma konusunda gençlerimize rehberlik ederek, onların uluslararası arenada başarılı olmalarını ve bu alandaki potansiyellerini ortaya koymalarını hedefliyoruz. Ülkemizden geçen yıl çocuk kategorisinde şampiyon çıkardık, bu yıl genç ve yetişkin kategorilerinde de şampiyon çıkaracağımız konusunda iddialıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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