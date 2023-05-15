Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Eskişehir'de 'Uçurtma Şenliği' Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 13 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde iklim değişikliğinin etkileri ve göçmen kuşların göç yolculuğunda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla ' Uçurtma Şenliği' düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında türlerin çeşitliliğini, doğal yaşam alanlarının özelliklerini ve türler ile ve yaşam alanlarının korunmasının önemini göstermek amacıyla kurulan Hayvanat Bahçesi, 13 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ne özel bir etkinliği yaşama geçirdi.

İklim değişikliğinin göçmen kuşlar üzerindeki etkileri ve göçmen kuşların göç yollarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek, göçmen kuşların hayatta kalması ve refahı için ekosistemlerinin korunmasının önemini vurgulamayı amaçlayan Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yapılan Uçurtma Şenliği'ne, çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

Şenlikte, Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından 'Küçük Akbaba Koruma' projesi kapsamında çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla da küçük akbaba görselli uçurtmalar dağıtıldı.