Haberler

Dünya Genelinde Kadın Cinayetlerinde Alarm Zamanı: 83 Bin Kadın ve Kız Çocuğu Öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan rapora göre, 2022 yılında dünya genelinde 83 bin kadın ve kız çocuğu kasten öldürüldü. Cinayetlerin çoğu, eşler veya aile üyeleri tarafından gerçekleştirildi ve kadın cinayetleri, gizli insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl dünya genelinde toplam 83 bin kadın ve kız çocuğu kasten öldürüldü; bu cinayetlerin 50 binden fazlası, bizzat eşler ya da aile üyeleri tarafından işlendi.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ölümcül şiddet, dünyanın dört bir yanında en yaygın ve en görünmez insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ediyor. Her yıl on binlerce kadın, en güvende olması gereken yerlerde, evlerinde, partnerleri ya da aile üyeleri tarafından katlediliyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın Birimi), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bu küresel krize dikkat çekti. UNODC ve BM Kadın Birimi tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 83 bin kadın ve kız çocuğu kasten öldürüldü. Bu sayının yaklaşık yüzde 60'ının yani en az 50 bininin, eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldüğü, bu sayının her 10 dakikada bir veya günde 137 öldürülme anlamına geldiği vurgulandı. Erkeklerin ise yalnızca yüzde 11'i, aile üyeleri veya eşler tarafından öldürüldü.

"Kadın cinayetlerinin en yüksek bölgesel oranı Afrika'da kaydedildi"

Kadın cinayetlerinin her yıl on binlerce can almaya devam ettiğini ve "gerçek bir ilerleme belirtisi olmadığı" uyarısı yapılan raporda, cinayetlerden birçoğunun önlenebilir olduğu, ancak koruma, polis müdahaleleri ve sosyal destek sistemlerindeki boşlukların kadın ve kız çocuklarını ölümcül şiddet riski altında bıraktığı kaydedildi. Raporda ayrıca, birçok ülkede yetersiz veri toplama, hayatta kalanların şiddeti bildirmekten korkması ve eski yasal tanımların vakaların tespitini zorlaştırması nedeniyle, rakamların muhtemelen eksik sayıldığının düşünüldüğü belirtildi.

Rapora göre, eşler veya aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinin en yüksek bölgesel oranı Afrika'da kaydedildi; bunu Amerika, Okyanusya, Asya ve Avrupa kıtaları izledi.

"Ev, dünya genelinde kadınlar ve kız çocukları için tehlikeli yer olmaya devam ediyor"

UNODC'nin vekil icra direktörü John Brandolino rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Ev, dünya genelinde kadınlar ve kız çocukları için tehlikeli, bazen de ölümcül bir yer olmaya devam ediyor" dedi.

BM Kadın Birimi Politika Bölüm Direktörü Sarah Hendriks ise kadın cinayetlerinin çoğu zaman kontrol edici davranış, taciz ve çevrimiçi istismarla başlayabilen bir "şiddet sürekliliği" içinde yer aldığını söyledi. Hendriks, "Dijital şiddet çoğu zaman çevrimiçi kalmaz. Çevrimdışı olarak tırmanabilir ve en kötü durumlarda ölümcül zarar verebilir" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.