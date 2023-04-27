Dünya evine yerli ve milli otomobil Togg'la girdiler

Bursa'da yeni evlenen çiftin düğün arabası tercihi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, damadın Togg'un düğün arabası olması isteğini gerçekleştirirken, yerli otomobil Togg da kez düğün aracı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, damat Hüseyin Özdemir'in istediğini kırmayıp düğün aracının Togg olacağının sözünü verdi. İlk kez düğün aracı olan Togg'u Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen düğün alanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş getirerek düğün törenine katıldı.

Togg ile gelin alma töreninde renkli anlar

Hüseyin-Habibe çiftinin düğün arabası olarak tercih ettikleri yerli otomobil Togg ile birlikte yapılan gelin alma töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Aktaş, çifte mutluluklar dileyerek, Togg'un Türkiye'nin otomotiv sektöründeki 60 yıllık hayal olan yerli üretim hamlesinde önemli bir rol oynayacağına dair inancını dile getirdi.

Törene telefon üzerinden canlı bağlantıyla katılan Bakan Varank, "Togg'un kaptanı bugün sağlam ve bu güzel evliliğin nikahını da kıyacak. Türkiye'nin yerli otomobili ilk kez gelin arabası da olacak. Hüseyin kardeşim bana davetiyeyi verdiğinde düğün aracının Togg olmasını istedi. Eşinin de Togg fabrikasında çalıştığını söyledi. Öyle söyleyince ben de 'eşin İtalyan mı' diye sordum. 'İtalyan değil de Gemlikli' dedi. Böyle güzel bir işe vesile oldu. Hamdolsun, mutluluklar diliyoruz" dedi.

Çocuğuna Bakan Varank'ın şehit ağabeyinin ismini verecek

Ayrıca, damat Hüseyin Özdemir, çocuğu olursa Bakan Varank'ın şehit ağabeyinin ismini koyacağını da söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak bizim içinde gurur verici. İnşallah birazdan güzel bir cemiyet olacak ama önce gelin hanımı almamız lazım. Aracımız biraz hızlı ama etraf kalabalık olduğu için dikkatli kullanacağız. Damat bey biraz heyecanlıydı ama yerli ve milli otomobilin düğün aracı olmasından dolayı kendisini daha da heyecanlandırdığımızı biliyorum" dedi.

Mutluluklarına bir ilki dahil eden Habibe Özdemir ise, "Böyle bir şey beklemiyordum. Eşim nasıl dua ettiyse yerli ve milli otomobil Togg düğün aracı olarak bize nasip oldu" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Togg ile gelin alma merasiminin ardından genç çift, düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. - BURSA