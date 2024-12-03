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Dünya Engelliler Günü'nde Jandarmadan Anlamlı Etkinlik

Dünya Engelliler Günü'nde Jandarmadan Anlamlı Etkinlik
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aydın'da gerçekleştirilen etkinlikte, Jandarma personeli engelli bireylerle bir araya geldi ve çocuklara Türk bayrağı hediye ederek onlarla duygusal bir bağ kurdu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri engelli bireylerle bir araya geldi.

Jandarma personeli, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulamak amacıyla etkinliğe katılırken, çocuklara Türk bayrağı hediye etti. Bu anlamlı jest, etkinliğe katılan çocuklar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Jandarma yetkilileri, engelli bireylerin yaşamlarına dokunmaya ve onlara destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Hem eğlenceli hem de öğretici anlara sahne oldu olan etkinlikte engelli bireylere keyifli bir gün yaşatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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