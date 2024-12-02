Üye Girişi
Haberler
Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar

 Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Uzatılan eli tutması an meselesi

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar

Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Mesajı

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların hafifletilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Engellilik durumunun sadece fiziksel değil, toplumsal bir sorun olduğunu belirten Odakır, toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Odakır mesajında, asıl engelliliğin özel durumu olan insanlara karşı sergilenen duyarsızlık hali ve düşüncedeki engeller olduğunu belirtti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel günde engelli vatandaşlara yönelik farkındalığın ve bilincin artması gerektiğini söyledi. Odakır, çeşitli nedenlerle engeli olan insanların hayatın her alanında hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini belirtti. Başkan Odakır, mesajında şunlara değindi;

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızı bir kez daha hatırlıyoruz. Bu özel insanlarımızın sosyal hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları kolaylaştırmayı bir vazife olarak görmeliyiz. Onların gören gözü, duyan kulağı, destekçisi olmalıyız. Kullandığımız dile, davranışlarımıza dikkat etmeli kuyumcu hassasiyetiyle özel insanlarımızı incitmeden, üzmeden yanlarında olmalı hayata daha fazla katmalıyız. Bütün bunlar insani, toplumsal görevlerimizdir. Çalışma hayatında, sosyal hayatta, eğitimde aklımıza gelen hayatın her alanında özel vatandaşlarımız engellerini engel olarak görmeyip üstün başarılara imza atmaktadırlar. Bu noktada her an engelli olabilecek bizler, engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir yaklaşım sergilemeliyiz. Hep birlikte önlerine çıkacak engelleri kaldırmalı, dayanışma içinde olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın, engelli esnaf ev sanatkarlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı
img

Aldatırken yakalanan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
img

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.