Dünya Engelliler Günü, Denizli'de özel etkinliklerle kutlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen programda sahne alan engelliler, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli programlar düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Burada engelliler adına bir basın açıklaması yapan Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, "Bugün dünya nüfusunun %16'sını temsil eden 3 milyardan fazla insan özel gereksinimlidir. Bizler meclis olarak özel gereksinimli kişilerin sorunlarının anlaşılmasını teşvik etmeyi ve özel gereksinimli kişilerin onuru, hakları ve refahı için desteği harekete geçirmeyi hedefliyoruz "dedi. Basın açıklamasının ardından "Engelsiz bir dünya" sloganı ile güvercin uçurtma etkinliği yapıldı. Katılımcılar çok sayıda güvercini gökyüzüne bıraktı. Daha sonra Denizli Valiliği önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde bir kortej düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile birlikte engellilere yönelik eğitim veren okul öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ile vosvos ve ofroad gönüllüleri araçlarıyla yürüyüşe eşlik etti.

"Önemli olan düşüncelerdeki engeli kaldırmak"

Renkli görüntülere sahne olan kortejin ardından ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda özel okul öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının performanslarını sergilediği bir etkinlik gerçekleştirildi. Buradaki program öncesi bir konuşma gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geriye dönüp bakıldığında engelli bireylerin önündeki birçok engelin kaldırarak bugünlere ulaştıklarını söyledi. "Önemli olan düşüncelerdeki, zihniyetteki engelleri kaldırmaktır" diyen Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti; "İnşallah hep beraber tüm engelleri aynı engelsiz gibi yaşamak için gayretlerimiz artarak devam edecek. Sizlerin çok mutlu olmaları için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok proje gerçekleştirdik. Devletimiz, bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımız birçok proje gerçekleştirdi. Allah'ım bu yapılanların üzerine artı koyarak yolumuza devam etmeyi nasip etsin" diye konuştu.

"Aşamayacağımız hiçbir engel yok"

En büyük projelerin Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin yapımında sona yaklaştıklarını müjdeleyen Başkan Zolan, "Tüm engellilerimize hizmet verecek merkezimizin yapımında yüzde 80'lere yaklaştık. İnşallah birkaç ay içinde hep beraber tesisimizin açılışında olacağız. Eğer bir devlet, belediye engelli bireye sahip çıkıyorsa o devlet, belediye var demektir. Sosyal belediyecilik ve sosyal devlet bunu gerektirir. Geçmişe dönüp baktığımızda evlere hapsedilen engelli kardeşlerimiz artık tüm imkanlarla birlikte hayatın her alanında yer alıyor. Birlikte el ele verdiğimiz zaman, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur " ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden muhteşem performans

İşaret dili ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu, Şükriye Demireren Özel Eğitim Anaokulu, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu, Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Okulu, Umut Çocukları Derneği, Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Ortaokulu, Çamlık Özel Eğitim Uygulama Okulu, Denizli Down Sendromlular Derneği öğrencilerinin hazırladığı muhteşem performanslar ayakta alkışlandı.

Programın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin özel gereksinimli bireylere hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında görev almış üye ve gönüllülere şükran belgesi takdimi protokol üyeleri tarafından yapıldı. - DENİZLİ