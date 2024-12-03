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Dünya Engelliler Günü Cizre'de Coşkuyla Kutlandı

Dünya Engelliler Günü Cizre'de Coşkuyla Kutlandı
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Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri, engelli bireylerin oyunları ve gösterileriyle renklendi. Etkinlikte konuşan yetkililer, engelli bireylerin eğitime erişimini artırmak için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farklı etkinliklerle coşku içerisinde kutlanırken, Cizre ilçesinde de engelli bireyler hem coştu hem de coşturdu.

Cizre ilçesi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenen etkinlik engelli bireylerin oynadığı oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, siyasi parti temsilcileri, Kızılay gönüllüleri, kurum müdürleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Süleyman Özdemir, "3 Aralık Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından itibaren Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. 3 Aralık tüm dünyada engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş özel bir gündür" dedi.

Sosyal yardım anlamında engelli vatandaşlara yönelik devletin ciddi anlamda çalışma ve katkıları olduğunu ifade eden Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke; "Eğitimde de engelli vatandaşlarımızın eğitime erişilebilirliği noktasında da özel eğitim uygulama okulu, özel eğitim anaokulu, özel eğitim sınıflarımız var. Özel rehabilitasyon merkezlerimiz var. Bu anlamda bunların eğitime erişilebilir noktasında devletimiz bir sürü yatırım yapıyor. Tabi bunlar yeterli mi elbette ki yeterli değil, geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından engelli bireyler hazırladıkları oyun, skeç ve gösterilerle hem kendileri coşup eğlendi hem izleyenleri eğlendirdi. Okul bahçesinde sergilenen oyunlarda engelli bireylerin yöresel elbise ve kostümlerle sergilediği defile gösterisi renkli görüntülere sahne olup büyük bir beğeni topladı. Salsa gösterisi, ritim şov ve halay oyununda ise engelliler hem eğlenip büyük bir coşku yaşadı hem de davetlileri eğlendirip büyük bir coşku yaşattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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