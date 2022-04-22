Dünya Çocukları Kemalpaşa'da Buluştu

Kemalpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği" coşkuyla sürüyor.

Kemalpaşa Belediyesi, 20-23 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlediği 4 gün sürecek "23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği" kapsamında Arnavutluk, Gürcistan ve Makedonya'dan gelen yaklaşık 200 öğrenciyi ilçede misafir ediyor.

Etkinliğin ilk gününde Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Arnavutluk, Gürcistan ve Makedonya'dan Kemalpaşa'ya gelen konuk çocuklar ile Makedonya - Delchevo Belediye Başkanı Goran Trajkovski ve Gürcistan - Martvili Belediye Başkanı Aleksandrea Grigalava'yı makamında ağırladı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Şenliğin ikinci günü çocuk dans gruplarının gösterileri ile Halilbeyli ve Bağyurdu Mahallesi, üçüncü günü ise Ören, Armutlu ve Sütçüler Mahalleleri'nde devam etti. Etkinliğe Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Kemalpaşa Belediyesi meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, konuk çocuklar kendi ülke bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle yerlerini alarak renkli gösteriler sundu. Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun da yer aldığı gösterilerde vatandaşlar çocukları coşkuyla alkışlayarak, 23 Nisan heyecanına ortak oldu.

GALA GECESİ CUMARTESİ GÜNÜ

Programda konuşan Başkan Rıdvan Karakayalı, "Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ve onun ismini büyük bir onurla taşıdığımız ilçemizde dünya çocuklarını bir araya getirdik. Kurucumuzun, çocuklarımıza armağan ettiği ve dünyada tek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı umuda, geleceğe ve çocuklarımıza olan inancımızla coşku ve gururla kutluyoruz. Bu coşkuyu bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Kemalpaşamıza hoşgeldiniz" dedi.

ÇOCUK MECLİSİ TOPLANACAK

Şenlik kapsamında 23 Nisan Cumartesi günü, Belediye Meclis Salonu'nda saat 13.30'da Çocuk Meclisi toplanacak. Kortej yürüyüşü ile devam edecek program 21.15'te Dere Mesire Alanı Amfi Tiyatro'da gala gecesi gösterileri ile son bulacak. Konuk öğrenciler 24 Nisan Pazar günü saat 11.00'de ülkelerine uğurlanacak.