Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı Karabük'te 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü düzenlenen çocuk şenliği etkinliğiyle kutlandı. Karabük'te 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü düzenlenen çocuk şenliği etkinliğiyle kutlandı. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla Karabük Valiliği koordinasyonunda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde çocuk şenliği düzenlendi. Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Vali Fuat Gürel, kurum müdürleri, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ile çocuklar katıldı. Çocuk Hakları İl Komitesi Kız Temsilcisi Şevval Açıkgöz'ün açılış konuşması ile başlayan etkinlik Çocuk Hakları İl Komitesi Saz Korosunun müzik dinletisi ile devam etti. Eğlenceli çocuk oyunları ile neşeli anlar geçiren çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, meyve suyu gibi ikramlarda bulunuldu. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Yerel Karabük Valiliği Karabük Çocuk Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çocuk şenliğiyle kutlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.