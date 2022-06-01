Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı - Haberler

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Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Karabük'te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladıKent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Karabük'te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı

Kent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu v İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Öztürk, Çevre Günü kutlamalarının çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam edeceğini belirtti.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk İklim Değişikliği Dünya Çevre Günü Karabük Yerel Haberler

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