Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı - Haberler

Karabük'te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı

Kent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu v İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Öztürk, Çevre Günü kutlamalarının çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam edeceğini belirtti.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel