Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı - Haberler

Dünya Çevre Günü kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karabük'te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladıKent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı.
Karabük'te Dünya Çevre Günü kutlamaları kent meydanındaki çelenk sunumu ile başladı
Kent Meydanı Atatürk köşesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hasan Öztürk tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu v İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Öztürk, Çevre Günü kutlamalarının çeşitli faaliyetlerle kutlanmaya devam edeceğini belirtti.
Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - KARABÜK
İhlas Haber Ajansı / Yerel