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Dünya barışına dikkat çekmek için bisikletle pedal çeviriyorlar

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Dünya barışına dikkat çekmek için bisikletle pedal çeviriyorlar

Dünya barışına dikkat çekmek için İran'dan bisikletleriyle yola çıkan İran uyruklu doktor Ali Ashrat Kkhazaei ve aktör Mohsen Amini, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Dünya barışına dikkat çekmek için İran'dan bisikletleriyle yola çıkan İran uyruklu doktor Ali Ashrat Kkhazaei ve aktör Mohsen Amini, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

İran'ın Kirmanşah şehrinden, dünya barışına dikkat çekmek için 26 Temmuz'da bisikleri ile yola çıkan ve İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Dr. Ali Ashrat Kkhazaei ve aktör Mohsen Amini Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Dr. Ali Ashrat Kkhazaei, yaptığı açıklamada, savaşların bütün insanlığa zarar verdiğini bunun artık durdurulması için 'dünyada barış' sloganı ile yola çıktıklarını söyledi. Daha önce 4 kez Türkiye'ye bisikletle geldiğini ifade eden Dr. Ali Ashrat Kkhazaei, Van, Mersin, Antalya ve Ege kıyılarında pedal çevirdiğini ifade etti.

Film artisi Mohsen Amini ise dünyada barışın hakim olması için tura çıktıklarını belirterek, "Dünyada savaşsız ve insanların barış içinde yaşayacakları bir ortam olmasını diliyoruz. Türkiye'de birçok şehre ve köylere gittik. İnsanların sıcakkanlı oluşları, destek olmaları bizi mutlu etti" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu İstanbul Hanönü İran Yerel Haberler

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