Toplumsal Dayanışma, Kalkınmanın Desteklenmesi ve İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü projesi kapsamında Dünya Ahileri Ödülleri sahiplerini buldu.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin Ankara'da düzenlediği Dünya Ahileri Ödül Töreninde 2024 yılının "Dünya Ahileri" ödülleri sahiplerini buldu. Aşık Mikayıl Azaflı Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende, Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk, esnafın toplum içindeki yerini ve derneğin misyonunu anlattı.

"Mahallesinin ışığı olan esnaftır"

Uzun yıllardır esnaf odaları, federasyonlar ve TESKOMB gibi kuruluşlara danışmanlık verdiğini belirteren Fehmi Çalmuk, "Türkiye'de toplumun içinde olan, mahallesinin ışığı olan esnaftır. Depremde, cenazede, acıda, sevinçte oradadır. Ertesi gün fırınını açmak zorunda olan esnaftır" ifadelerini kullandı.

Çalmuk, Kahramanmaraş depreminde yaşananları örnek göstererek esnafın hayatın tam merkezinde olduğunu vurguladı. - ANKARA