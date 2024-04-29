Dünden Bugüne Diyarbakır Turizmi Söyleşisi Gerçekleştirildi
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından üniversite şehir buluşmaları çerçevesinde 'Dünden bugüne Diyarbakır turizmi adlı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran, akademik ve idari personel, öğrenciler katıldı. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Sabahattin Genç, Diyarbakır turizminin gelişmesi için yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından üniversite şehir buluşmaları çerçevesinde 'Dünden bugüne Diyarbakır turizmi adlı söyleşi gerçekleştirildi.
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran, akademik ve idari personel, öğrenciler katılım sağladı. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Sabahattin Genç, tarih, kültür ve doğa güzellikleriyle bezenen Diyarbakır'da turizmin gelişmesi adına var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Genç, Diyarbakır turizmi için sürdürülen projelere ve yapılması gereken çalışmalara değindi. - DİYARBAKIR