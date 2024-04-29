Dünden Bugüne Diyarbakır Turizmi Söyleşisi Gerçekleştirildi

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından üniversite şehir buluşmaları çerçevesinde 'Dünden bugüne Diyarbakır turizmi adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran, akademik ve idari personel, öğrenciler katılım sağladı. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Sabahattin Genç, tarih, kültür ve doğa güzellikleriyle bezenen Diyarbakır'da turizmin gelişmesi adına var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Genç, Diyarbakır turizmi için sürdürülen projelere ve yapılması gereken çalışmalara değindi. - DİYARBAKIR