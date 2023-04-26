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Dün güneşli olan Balıkesir, bugün sağanak yağışa teslim oldu

Dün güneşli olan Balıkesir, bugün sağanak yağışa teslim oldu

Yerel Haberler

Balıkesir'de bayram sonrası açan güneşin ardından beklenen yoğun yağmur, bugün şehirde etkili oldu.

Balıkesir'de bayram sonrası açan güneşin ardından beklenen yoğun yağmur, bugün şehirde etkili oldu.

Balıkesir'de sabah saatlerinde güneşli hava yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa teslim etti. Vatandaşlar ise uyarı yapıldığı halde yağmura hazırlıksız yakalandı. Dün yaşanan yaz havası kendini yoğun yağışa bırakırken, vatandaşlar koşarak sığınacak yer bulmaya çalıştı. İnce kıyafetlerle ve şemsiyesiz şekilde dolaşan vatandaşlar sağanak altında ıslanırken, birçoğu da işyerlerine sığındı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi. - BALIKESİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Yerel Haberler

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