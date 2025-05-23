Dumlupınarlı şehit er Yaşar Yıldız dualarla anıldı

Dumlupınarlı şehit er Yaşar Yıldız dualarla anıldı
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Dumlupınarlı şehit P. Er Yaşar Yıldız şehadetinin 26. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Dumlupınarlı şehit P. Er Yaşar Yıldız şehadetinin 26. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

İlçe Kaymakamı Alperen Teltik, ilgili kurum amirleri ile birlikte 23 Mayıs 1999 yılında Hakkari'de Şehit olan P. Er Yaşar Yıldız'ın vefatının sene-i devriyesinde kabrini ziyaret etti. Şehit Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının da katıldığı ziyarette İlçe Müftüsü Abdülmetin Yalçın'ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dua edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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