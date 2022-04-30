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Dumlupınar Mahallesi'ne ay yıldız figürü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dumlupınar Mahallesi'ne ay yıldız figürü

Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi Sporkent Kavşağı'na yapılan ay yıldız figürün montajı tamamlandı ve kavşaktaki yerini aldı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi Sporkent Kavşağı'na yapılan ay yıldız figürün montajı tamamlandı ve kavşaktaki yerini aldı.

Kütahya'nın yeni yerleşim alanlarından birisi olan Dumlupınar Mahallesi Sporkent kavşağı olarak bilinen alanda, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ay yıldız figürünün montajı tamamlandı. Led ışık sistemiyle süslenen ay yıldız figürü kavşaktaki yerini alırken, gece ve gündüz görüntüsü ile vatandaşların ve mahalle sakinlerinin beğenisini kazandı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün, ilerleyen zaman dilimlerinde şehrin farklı noktalarına bu tür simgesel figürleri konuşlandırarak, şehrin çehresinin değişimine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Dumlupınar, Kütahya, Yerel, Haberler

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