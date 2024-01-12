Dumlupınar İlçe Müftülüğü 13 cami görevlisine etkili hutbe sunumu semineri verdi

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce 13 cami görevlisine etkili hutbe sunumu semineri verildi.

Cami görevlilerinin daha etkili vaaz ve hutbe irat edebilme kapasitelerini artırmak amacıyla düzenlenen 24 saatlik etkili hutbe sunumu semineri, İlçe Müftüsü M. Emin Olgun'un, irşadın anlam ve önemi konulu dersi ile başladı. İlçe Vaizi Mesut Ihlamur'un rehberliğinde tamamlandı. Katılımcıların başarı ve katılım belgeleri İlçe Müftülüğü toplantı salonunda İlçe Müftüsü M. Emin Olgun tarafından verildi.

Seminere katılan görevlilere gayretleri için teşekkür eden İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, seminerin mesleki liyakatlarını artırmalarına katkıda bulunmasını diledi. - KÜTAHYA