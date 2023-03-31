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Dumlupınar'da şehit ailesi, gaziler ve depremzedelere iftar yemeği

Dumlupınar'da şehit ailesi, gaziler ve depremzedelere iftar yemeği

Yerel Haberler

Dumlupınar Kaymakamlığınca şehit ailesi, gaziler ve depremzedelere iftar yemeği verildi.

Dumlupınar Kaymakamlığınca şehit ailesi, gaziler ve depremzedelere iftar yemeği verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Bilal Basrı ve eşi Suzan Basrı ile birlikte şehit ailesi, gaziler ve ilçede misafir edilen depremzede ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Programa, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve Nafiz Uçar katıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dumlupınar Yerel Haberler

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