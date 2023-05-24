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Dumlupınar'da Kaymakam Bozoğlun muhtarlarla bir araya geldi

Dumlupınar'da Kaymakam Bozoğlun muhtarlarla bir araya geldi

Yerel Haberler

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Vekili Hüseyin Bozoğlan başkanlığında Mayıs ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Vekili Hüseyin Bozoğlan başkanlığında Mayıs ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, mahallelerdeki ve köylerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile kurumların bir araya gelmesi ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

Köylerde yapılan, içme suyu, kanalizasyon, alt yapı, yol ve ulaşım çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda muhtarlar sırayla söz alarak mahalle ve köylerinin ihtiyaçlarını talep, görüş ve önerilerini bildirdiler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dumlupınar Kütahya Yerel Haberler

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