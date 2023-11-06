Dumlupınar'da "Hayat Sabah Namazıyla Başlar" sloganlı program

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce "Hayat Sabah Namazıyla Başlar" sloganıyla Merkez Camiinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Program, sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazı kılındıktan sonra tesbihat ile devam etti. İlçe Vaizi Mesut Ihlamur'un vaaz ve duasıyla program sona erdi. - KÜTAHYA