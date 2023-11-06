Dumlupınar'da "Hayat Sabah Namazıyla Başlar" sloganlı program
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Yerel Haberler
Dumlupınar İlçe Müftülüğünce "Hayat Sabah Namazıyla Başlar" sloganıyla Merkez Camiinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Dumlupınar İlçe Müftülüğünce "Hayat Sabah Namazıyla Başlar" sloganıyla Merkez Camiinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Program, sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazı kılındıktan sonra tesbihat ile devam etti. İlçe Vaizi Mesut Ihlamur'un vaaz ve duasıyla program sona erdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel