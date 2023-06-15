Dumlupınar'da deprem bölgesinde görev alan müftülük personeline başarı belgesi
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde insani yardım, cenaze hizmetleri, lojistik ve manevi destek hizmetleri başta olmak üzere deprem bölgelerinde görev yapan İlçe Müftülüğü personelini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde insani yardım, cenaze hizmetleri, lojistik ve manevi destek hizmetleri başta olmak üzere deprem bölgelerinde görev yapan İlçe Müftülüğü personelini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Dumlupınar İlçe Müftülüğünden deprem bölgesi Hatay'da görev alan 9 personele başarı belgeleri İlçe Müftüsü M. Emin Olgun tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel