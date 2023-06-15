Dumlupınar'da deprem bölgesinde görev alan müftülük personeline başarı belgesi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde insani yardım, cenaze hizmetleri, lojistik ve manevi destek hizmetleri başta olmak üzere deprem bölgelerinde görev yapan İlçe Müftülüğü personelini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başarı belgesi ile ödüllendirdi.