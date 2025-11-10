Haberler

Dumanlı Yaylası Festivalinde Paraşüt Kazası

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, bir paraşüt pilotu kalkış sırasında dengesini kaybederek kayaya çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilotun sağlık durumu iyi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, paraşütçünün kayaya çarparak kaza geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Birçok şehirden vatandaşın katıldığı etkinlikte, gökyüzü renkli paraşütlerle renklendi. Ancak organizasyon sırasında ufak tefek aksaklıklar da yaşandı. Kalkış esnasında dengesini kaybeden bir paraşüt pilotu kayaya çarptı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri, yaralı pilota ilk müdahaleyi yaptı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
