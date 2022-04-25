Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında mahsur kalan sevimli güvercin, itfaiye eri Mutlu İbiş'in dikkati sayesinde sağ kurtarıldı.

Muhittin Mahallesi eski itfaiye ışıklar mevkiindeki bir kafeteryada açık unutulan fritöz makinesi yangına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfakta çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Paniğe neden olan yangında, fritözün yanı sıra bir kaç mutfak malzemesi zarar gördü.

Dumandan etkilenen güvercin sağ kurtarıldı

Dumanların arasında mahsur kalan bir güvercin de itfaiye eri Mutlu İbiş tarafından sağ kurtarıldı. Güvercine şefkat gösteren itfaiye ekibi, hayvana su içirerek, üzerindeki baygınlığı atmasını sağladı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel