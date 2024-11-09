Üye Girişi
Haberler

Düm Ka Ritim Topluluğu'ndan Huzurevi Sakinlerine Keyifli Etkinlik

Düm Ka Ritim Topluluğu'ndan Huzurevi Sakinlerine Keyifli Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düm Ka Ritim Topluluğu, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte huzurevi sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı. Ritim eğitimi ile birlikte çeşitli enstrümanlar eşliğinde dans eden misafirler, etkinlikten memnun kaldıklarını belirtti.

Düm Ka Ritim Topluluğu, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ndeki misafirler için hem söyledi hem de çaldı.

Yaklaşık 60 kişilik üç grup halinde çalışmalarını sürdüren Düm Ka Ritim Topluluğu, kısa sürede verdiği eğitimler ve samimi diyaloglarıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Etkinlikte darbuka, cajon, bendir, bongo, asma davul ve zilli def gibi enstrümanlar kullanılırken, huzurevi sakinleri ise dans edip doyasıya eğlendi.

Eğlenceli geçen etkinliğe huzurevi personeli de katılarak ortamı daha da renklendirirken, zılgıtlar eşliğinde ritmin sesine kendini kaptıranlar sahnede buluştu. Huzurevi sakinleri, Düm KA Ritim Topluluğu'na teşekkür ederek, yapılan ziyaretten duydukları mutluluğu ifade etti.

Koordinatör Asuman Köseoğlu, yaşlılarımızın toplumun aktif bir parçası olduğunu ve insana dokunan sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışma ve anlayışın güçlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Etkinliğin sonunda Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Zehra Çoban, Asuman Köseoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a duruşma çıkışı böyle bağırdı

 Metiner'den tartışma yaratan Hizbullah çıkışı: PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim?

"PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim"
Stellantis'ten Türkiye'deki Citroen C3 ve DS3 modelleri için geri çağırma ilanı

Ünlü otomotiv firması Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.