Dulkadiroğlu ilçesinde kapanan yollar açılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Dulkadiroğlu ilçesinde kayalarla kapanan yollar açılıyor.

Asrın felaketinin ardından çalışmalarını depremden etkilenen bölgelerde yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle merkezlerinin ardından yayla yolları için de çalışma başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, düşen kayaları temizleyerek yolları ulaşıma açtı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Özellikle depremden etkilenen bölgelerimizin tüm sorunlarını çözdük. Hayatın normale dönmesi adına da büyük bir çaba içerisindeyiz. Yaz aylarının gelmesiyle kırsal mahallerimizdeki vatandaşlarımızın yayla yolları ile ilgili de çalışma başlattık. Hem kış aylarından etkilenen, hem de depremde kaya düşmesi sonucu büyük zarar gören yollarımızın temizlenmesi ve tamiratının yapılması için ekiplerimiz çalışma başlattı. Tüm kırsal mahallelerimizde bu çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarının normale dönmesi adına da ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ