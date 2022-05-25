Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Yerel
 - Güncelleme:

Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandıKARABÜK Karabük'te bazı dükkanları kapı kapı gezerek zarf içerisinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı.

Dükkanlara zarf içinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı

KARABÜK Karabük'te bazı dükkanları kapı kapı gezerek zarf içerisinde siftah parası bırakan hayırsever güvenlik kamerasına yakalandı.

Karabük'te 10 gün önce sabahın erken saatlerinde bir hayırsever Bayır Mahallesi Gökalp ve Kemal Güneş Caddesi ile Ankara Caddesi üzerinde bulunan bazı dükkanlara gizlice zarf bırakmıştı. Dükkanlarını açan esnaflar buldukları zarfın içerisinde 5 TL para ve 'Siftah benden bereketi Allah'tan. Hayırlı işler' yazılı notla karşılaşırken, hayırseverin kim olduğu merak uyandırmıştı. Güvenlik kamerası incelemelerinde hayırseverin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık'ın olduğu ortaya çıktı.

Gelenek ve görenekleri korumak adına böyle bir şey yaptığını aktaran Erol Işık, "Bir kuaför arkadaşına ziyarete gittiğin uzatılan kredi kartının tuhafına gittiğini belirten Işık, "Önceden insanlar sabah gelen müşteri olmasa bile gelen insanların dükkanlara en azından siftah parası dediğimiz bozuk para bırakırdı. İnsanlara siftahın ne kadar önemli olduğunu göstermek için de arkadaşlarla böyle bir şey planladık" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title